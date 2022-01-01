الرئيس يصل شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم

القاهرة /سما/

وصل الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وكان في استقبال الرئيس في الصالة الرئاسية بمطار شرم الشيخ الدولي، وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

ويرافق الرئيس في الزيارة، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.