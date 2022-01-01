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وقفة دعم وإسناد للأسير ناصر أبو حميد في قلقيلية

الأحد 09 يناير 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم وإسناد للأسير ناصر أبو حميد في قلقيلية



قلقيلية / سما /

نظمت فعاليات محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، وقفة دعم وإسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يعيش ظروفا صحية صعبة تهدد حياته، خاصة بعد دخوله في حالة غيبوبة منذ الثلاثاء الماضي.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إن الأسير أبو حميد وزملاءه بحاجة الى الدعم والمساندة لمواصلة ثباتهم ومقاومتهم لممارسات الاحتلال التعسفية الهادفة الى طمس قضيتهم، مشيرا إلى انه وبالرغم من ان الأسير أبو حميد لا يقدر على الحركة ووضعه الصحي في تراجع، الى ان الاحتلال يواصل اعتقاله والتضييق عليه.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل للإفراج عنه ودعم قضية الأسرى والالتفات لها، قبل فوات الأوان.

من جهته، أشار مدير نادي الأسير بقلقيلية لافي نصورة، إلى أن الاحتلال يتعمد ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، ما يستوجب التكاتف والتعاضد بين أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحرك المجتمع الدولي على أرض الواقع.

#فعاليات محافظة قلقيلية #وقفة اسنادية #الاسير ناصر ابو حميد

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