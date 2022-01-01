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حماس تحذر من مغبة الاستمرار في النهج العدواني تجاه الأقصى والقدس

الأحد 09 يناير 2022 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر من مغبة الاستمرار في النهج العدواني تجاه الأقصى والقدس



القدس المحتلة / سما /

حذرت حركة حماس، اليوم الأحد، من مغبة استمرار الاحتلال في النهج العدواني تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وقال محمد حمادة الناطق باسم حماس عن مدينة القدس، إن مواصلة الاحتلال عدوانه على العاملين في المسجد الأقصى المبارك، من حراس وسدنة وموظفين، باعتقالهم أو إبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، هو عدوان سافر وتغول على شؤون المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف حمادة “يترافق هذا العدوان مع محاولات الاحتلال المستمرة لعرقلة أي محاولة لإجراء صيانة أو ترميم لمرافق المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يزيد من المخاطر المحدقة ببنيانه”.

ودعا أهالي القدس إلى مواصلة الرباط، والتصدي لسياسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، داعيًا الجهات الرسمية والأهلية المعنية إلى القيام بواجبها في دعم حرّاس المسجد الأقصى وكل العاملين فيه في وجه الاحتلال.

#حركة حماس #الانتهاكات الإسرائيلية #المسجد الاقصى

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