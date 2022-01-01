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اقتحام أرض حارس الأقصى الاسير عليان وإجبار عائلته على هدم "حظيرة"

الأحد 09 يناير 2022 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحام أرض حارس الأقصى الاسير عليان وإجبار عائلته على هدم "حظيرة"



القدس المحتلة / سما /

هدمت عائلة عليان، ظهر اليوم الأحد، حظيرة بيدها، في بلدة العيسوية، بقرار من سلطات الاحتلال.

واضطرت عائلة عليان على تنفيذ قرار سلطات الاحتلال بهدم الحظيرة المبنية من الطوب والأعمدة الحديدية بيدها، بعد اقتحام الأرض ومطالبتها بذلك بشكل فوري.

واقتحمت طواقم مشتركة من داخلية وبلدية الاحتلال وأفراد من الشرطة، اليوم، أرض حارس المسجد الأقصى فادي عليان في بلدة العيسوية، وطالبت بهدم الحظيرة وتنظيف الأرض.

وأوضحت عائلة عليان أن نجلها فادي قيد الاعتقال منذ حوالي 3 أسابيع، ويقبع في زنازين الاحتلال.

وأضافت العائلة أن سلطات الاحتلال اقتحمت الأرض خلال الفترة الأخيرة عدة مرات، للتفتيش، كما طالبت بإخلاء الأرض من الحصان وإزالة الشادر، وسابقا طالبت بتنظيف ركام البناية التي هدمت، واليوم تطالب بهدم الحظيرة.

#عائلة عليان #هدم #قوات الاحتلال #أراضي بلدة العيسوية

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