بينها مسجد ومنازل.. 8 اخطارات جديدة بالهدم في نحالين غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

قال نائب بلدية نحالين إبراهيم غياضة، ان قوات الاحتلال تواصل حملتها المستمرة في بلدية نحالين غرب بيت لحم، وذلك من خلال استمرار هدم المنشاآت، واخطارات بالهدم ووقف البناء في أماكن مختلفة من البلدة.

وأشار غياضة، الى ان قوات الاحتلال اخطرت خلال الفترة الأخيرة بهدم منازل للمواطنين، بالإضافة إلى مسجد، وغرف زراعية، ووصل عد الاخطارات بالهدم إلى 8 في أمكان متفرقة من البلدة.

وأوضح غياضة، ان بلدة نحالين محاصرة بالمستوطنات من جميع الاتجاهات، وتستمر هذه المستوطنات بالتوسع في اراضي المواطنين، وهو ما يؤدي إلى تقليص الاراضي المحيطة ببلدة نحالين، وبالتالي عدم القدرة على التوسع الأفقي للسكان.

وبين غياضة، ان المواطنين قاموا خلال الفترة الأخيرة ببناء غرف زراعية صغيرة في أطراف بلدة نحالين، وذلك لحماية اراضيهم من الاستيطان، ولكن قوات الاحتلال قامت بهدم جزء منها، وأخطرت الباقي، ومن المتوقع ان تقوم بعلمية الهدم في أية لحظة.