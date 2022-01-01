بينها مسجد ومنازل.. 8 اخطارات جديدة بالهدم في نحالين غرب بيت لحم

قال نائب بلدية نحالين إبراهيم غياضة، ان قوات الاحتلال تواصل حملتها المستمرة في بلدية نحالين غرب بيت لحم، وذلك من خلال استمرار هدم المنشاآت، واخطارات بالهدم ووقف البناء في أماكن مختلفة من البلدة.
وأشار غياضة، الى ان قوات الاحتلال اخطرت خلال الفترة الأخيرة بهدم منازل للمواطنين، بالإضافة إلى مسجد، وغرف زراعية، ووصل عد الاخطارات بالهدم إلى 8 في أمكان متفرقة من البلدة.
وأوضح غياضة، ان بلدة نحالين محاصرة بالمستوطنات من جميع الاتجاهات، وتستمر هذه المستوطنات بالتوسع في اراضي المواطنين، وهو ما يؤدي إلى تقليص الاراضي المحيطة ببلدة نحالين، وبالتالي عدم القدرة على التوسع الأفقي للسكان.
وبين غياضة، ان المواطنين قاموا خلال الفترة الأخيرة ببناء غرف زراعية صغيرة في أطراف بلدة نحالين، وذلك لحماية اراضيهم من الاستيطان، ولكن قوات الاحتلال قامت بهدم جزء منها، وأخطرت الباقي، ومن المتوقع ان تقوم بعلمية الهدم في أية لحظة.