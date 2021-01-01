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مستوطنون يستهدفون قطيع مواشٍ وإخطارات هدم في المغيّر

الأحد 09 يناير 2022 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، قطيع مواشٍ في قرية المغيّر شمال شرق رام الله، بالتزامن مع قيام سلطات الاحتلال بتسليم إخطار هدم خيام لأحد المواطنين في القرية.


وأقدم 3 من المستوطنين المسلحين على دعس قطيع من المواشي، يعود للمواطن فضل أبو عليا، في منطقة جبعيت بالسهول الشرقية للقرية، ما أدى إلى نفوق رأسي غنم وإصابة 3 أخرى.


وقال أبو عليا: إنه وخلال قيامه بالرعي في منطقة السهل بالمغير، تفاجأ بهجوم مجموعة من المستوطنين المسلحين على أغنامه، ودعسهن بواسطة "تركترون"، دون أي مبرر.


وأكد أن هذا الاعتداء لم يكن الأول بحق مواشيه، حيث أقدم المستوطنون في السابق على تسميم 15 رأس غنم، وسرقة 25 خروفا في حادثة أخرى.


من جانب آخر، سلمت سلطات الاحتلال المواطن صالح سليمان أبو عليا، إخطارا بهدم عدد من منشآت رعوية في تجمع "القبون" البدوي قرب قرية المغير.


وأفاد شهود عيان، بأن قوة مما تسمى بـ"الإدارة المدنية"، سلمت صباح اليوم الإخطار بهدم بركسين لتربية المواشي، مساحة كل منهما 50 مترا مربعا، بذريعة إقامتهما دون ترخيص.


وينص الإخطار على قيام المواطن أبو عليا بهدم البركسين، وإلا ستقوم سلطات الاحتلال بهدمهما ومصادرتهما.

#مستوطنون #هدم #المغيّر

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