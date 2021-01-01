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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 400 متر في العيسوية

الأحد 09 يناير 2022 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بالاستيلاء على قطعة أرض في بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية في القدس، بأن بلدية الاحتلال في القدس، أخطرت المقدسي علي درباس بالاستيلاء على قطعة أرض يملكها بمساحة 400 متر وسط بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال درباس : "قبل نحو سنتين، جاءت بلدية الاحتلال ووضعت إشعارًا بالاستيلاء على الأرض، بزعم أنها ساحة عامة منذ التسعينيات"، مؤكدًا أنه لم يعلم بالاستيلاء على أرضه طوال هذه السنوات، إلا عندما قامت بلدية الاحتلال بوضعٍ لافتة فيها، بادعاء أنها ساحة عامة؛ من أجل بناء مدرسة، وأشار إلى أنه خاض معارك قضائية مع البلدية (بلدية الاحتلال) لكن دون جدوى.

وأضاف، أنه يملك أوراق ملكية لقطعة الأرض منذ عام 1980، وسيعيد تقديمها الى المحكمة الاسرائيلية غدًا.

#الاحتلال #القدس #العيسوية

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