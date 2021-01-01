صابرين تنجو من هجوم مسلح على موقع تصوير مسلسلها

وكالات / سما /

تعرض فريق عمل مسلسل "حلم الأسمرات" في مصر، لهجوم من مجهولين أثناء تصوير الفنانة المصرية صابرين لمشاهدها بأحد المناطق في الطريق المؤدي من الدائري للشيخ زايد و 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكشف مخرج العمل حسني صالح تفاصيل الهجوم، مؤكداً أنه أثناء التصوير هجم ملثمون بأسلحة آلية يستقلون 4 سيارات وسرقوا معدات التصوير، مشيرًا إلى أن المساعدين حاولوا التصدي لهم وكذلك الفنانة صابرين.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، إنه حرر محضراً في قسم شرطة أول أكتوبر من خلال مدير الإنتاج الخاص بالمسلسل محمد سعيد، وطلب وقتها النجدة.

وأضاف أن المسروقات عبارة عن كاميرا و"طقم عدسات" قيمتها تصل إلى مليون و700 ألف جنيه مصري.

وإستكملت أسرة المسلسل تصوير مشاهد العمل في أستوديو مصر، وذلك بعد ساعات من تعرضهم للهجوم.

ومسلسل "حلم الأسمرات"يحكي قصة كفاح امرأة مقيمة بحي الأسمرات تقف مع زوجها، وتكافح معه في الحياة، ويلقي الضوء على منطقة حي الأسمرات، وجهود الحكومة المصرية في إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي الجديد.

يشارك في بطولته بجانب صابرين كل من محمد رياض، مي كساب، سميرة عبدالعزيز، ياسمين جمال، نهال عنبر، وأنوشكا