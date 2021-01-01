18 أسيرًا أردنيا في سجون الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى، أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 18 أسيرًا عربيًا في سجونها، وأن جميعهم من حملة الجنسية الأردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية ويحملون أرقامًا وطنية أردنية، وهؤلاء الأسرى يتوزعون على سجون (نفحة وريمون وهداريم وجلبوع والنقب وايشل ومجدو وعسقلان).

وأوضحت الهيئة بأن من بين الأسرى الأردنيين المعتقلين حاليًا في سجون الاحتلال يوجد (8) أسرى يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة أو لعدة مرات، و(7) أسرى آخرين يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10سنوات-36سنة، بالإضافة إلى (3) أسرى يقضون أحكاما أقل من 10سنوات وتتراوح أحكامهم ما بين 5-8 سنوات.

وأشارت الهيئة بأن اثنين من بين الأسرى الأردنيين هما ضمن قائمة “عمداء الأسرى” ومعتقلين منذ ما يزيد عن 20سنة، و(9) أسرى آخرين معتقلين منذ أكثر من 15 سنة، وأسير واحد مضى على اعتقاله أكثر من عشر سنوات، أما الباقي وعددهم (6) أسرى فهم معتقلين منذ أقل من عشر سنوات.

وأشادت الهيئة بصمود هؤلاء الأسرى ونضالاتهم، ونضالات الأسرى العرب عموماً، مؤكدة على أن القضية الفلسطينية، لم تكن في يومٍ من الأيام، قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل كانت ومازالت هي قضية العرب عموماً، ولأجلها قدّم العرب الكثير من الشهداء والأسرى، وأن الشعب الفلسطيني يحفظ أسمائهم ويسجل احترامه وتقديره لكل الأسرى العرب الذين ناضلوا في صفوف الثورة الفلسطينية وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال بجانب إخوانهم الفلسطينيين وكانوا شركاء في بناء الحركة الأسيرة والدفاع عنها وعن وجودها وحقوقها.