  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

كيف تعرف أن عمر الهاتف الذكي يقترب من نهايته

الأحد 09 يناير 2022 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تعرف أن عمر الهاتف الذكي يقترب من نهايته



وكالات / سما /

أخبر يفغيني كاشكين، الأستاذ المساعد في قسم أنظمة أمن المعلومات الذكية، وكالة "برايم" أنه لم يعد بإمكان الهواتف الذكية الحديثة، وخاصة تلك الرخيصة، التباهي بعمر خدمة طويل.

وتحدث كاشكين عن كيفية فهم أن الوقت قد حان لتغيير الجهاز.

من بين العلامات الرئيسية، ذكر الخبير عمليات إعادة التشغيل المتكررة، والإغلاق المفاجئ و"التجميد" للهاتف الذكي، وفقدان حساسية الشاشة للمس، بالإضافة إلى انتفاخ البطارية، وسخونة الأداة (حتى في حالة الراحة)، وبسرعة كبيرة تفريغ الجهاز.

وينصح الخبير لإطالة عمر الهاتف الذكي، يجب عليك اتباع قواعد بسيطة: حذف التطبيقات غير الضرورية، وتنظيف الذاكرة بشكل دوري من "القمامة"، وكذلك إعادة تشغيل الأداة بانتظام وإعادة شحنها عند مستوى شحن بطارية بنسبة 20 في المئة.

#الهاتف الذكي

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: اعتقال قاتل الشهيد فادي البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة

ميدل إيست آي: هذا ما حققته النخبة الأمنية الإسرائيلية من لقاء عباس وغانتس

رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية: إسرائيل ارتكبت أخطر خطأ استراتيجي في تاريخها

حريق هائل يلتهم صالة أفراح ومخازن كنب واسفنج في مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة

فيديو لوصول رامي شعث إلى باريس بعد إفراج السلطات المصرية عنه وماكرون يعلق

فتيات “شبه عاريات” في مهرجان جازان بالسعوديّة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

"الصحة" تعلن تسجيل عدة إصابات بمتحور "أوميكرون" في غزة

9 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 حالة تعاف في فلسطين

فادي

الداخلية بغزة تصدر تصريحاً هاماً بشأن التحقيق في اغتيال الشهيد فادي البطش

تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد..هناك خطر شديد على حياته

مياه

هآرتس:" إسرائيل" تعرقل دخول قطع الغيار اللازمة لأنظمة المياه والصرف في غزة

الاتصالات الفلسطينية