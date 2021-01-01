كيف تعرف أن عمر الهاتف الذكي يقترب من نهايته

وكالات / سما /

أخبر يفغيني كاشكين، الأستاذ المساعد في قسم أنظمة أمن المعلومات الذكية، وكالة "برايم" أنه لم يعد بإمكان الهواتف الذكية الحديثة، وخاصة تلك الرخيصة، التباهي بعمر خدمة طويل.

وتحدث كاشكين عن كيفية فهم أن الوقت قد حان لتغيير الجهاز.

من بين العلامات الرئيسية، ذكر الخبير عمليات إعادة التشغيل المتكررة، والإغلاق المفاجئ و"التجميد" للهاتف الذكي، وفقدان حساسية الشاشة للمس، بالإضافة إلى انتفاخ البطارية، وسخونة الأداة (حتى في حالة الراحة)، وبسرعة كبيرة تفريغ الجهاز.

وينصح الخبير لإطالة عمر الهاتف الذكي، يجب عليك اتباع قواعد بسيطة: حذف التطبيقات غير الضرورية، وتنظيف الذاكرة بشكل دوري من "القمامة"، وكذلك إعادة تشغيل الأداة بانتظام وإعادة شحنها عند مستوى شحن بطارية بنسبة 20 في المئة.