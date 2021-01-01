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9 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 حالة تعاف في فلسطين

الأحد 09 يناير 2022 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 حالة تعاف في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 9 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و201 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و3 حالات في جنين، وحالة في طوباس، وحالة في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 41، طوباس 14، طولكرم 17، رام الله والبيرة 84، نابلس 35، الخليل 33، ضواحي القدس 3، جنين 17، قلقيلية 3، سلفيت 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 13".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 14، طوباس 5، طولكرم 8، رام الله والبيرة 33، نابلس 15، الخليل 26، ضواحي القدس 6، جنين 8، سلفيت 6، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 75".

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 105، بينهم 22 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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