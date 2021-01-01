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مستوطنون يهاجمون فعالية لزراعة أشتال حرجية شمال غرب نابلس

الأحد 09 يناير 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، فعالية لزراعة أشتال حرجية في قرية برقة شمال غرب نابلس، لمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، بأن عشرات المستوطنين هاجموا فعالية لزراعة 600 شتلة حرجية في منطقة القصور المقابلة لجبل القبيبات، قرب موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، وبأن جيش الاحتلال تدخل وهاجم المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشار إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق بينهم مراسلة تلفزيون فلسطين ريما العملة، موضحا أن الفعالية نظمت بحضور المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، وفعاليات ومؤسسات قرى شمال غرب نابلس، بعنوان "لكل شهيد شجرة".

وأكد اللواء دويكات، أن ذلك ليس غريبا على الاحتلال بأن يأتي بمجموعة من قطعان المستوطنين يمارسون العربدة والاستفزاز، كون الاحتلال يتربص بشعبنا ومشروعنا الوطني.

وأضاف أن المستوطنين لم يأتوا بقرار من أنفسهم بل بتوجيهات من المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، فالاحتلال يريد دائما أن يستمر بقمع شعبنا، إلا أننا سنستمر بالنضال والكفاح والمقاومة الشعبية على خطى الشهداء حتى تحقيق حلم الأجيال ورفع العلم الفلسطيني فوق أسوار القدس.

#مستوطنون

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