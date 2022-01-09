بالفيديو: جندي إسرائيلي "نائم" على الحدود اللبنانية يتلقى ركلة ويثير موجة "سخرية"

وكالات/سما/

نشر مراسل قناة "المنار" اللبنانية المقربة من "حزب الله"، مقطع فيديو، قال إنه يعود لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية الجنوبية.



وأظهر مقطع الفيديو جندي إسرائيلي مجهز بعتاده العسكري ويحمل بندقية عليها ناضور حربي، وإلى جانبه جندي آخر "نائم"، ليأتي "ضابط" ويركله ويوقظه.

وعلق مراسل المنار على مقطع الفيديو بالقول: "أصعب "نقزة" صباحية لما تكون نايم عالحرس على الحدود وتاكل "لبجة" من الضابط !!!..تعب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بـ"سخرية"، ومع إشارات ضاحكة.