وحدات القمع التابعة لإدارة السجون تقتحم قسم (8) في "مجدو"

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت القسم (8) في سجن مجدو، وقامت بإجراء حملة تفتيش واسعة.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن وحدات القمع من "الدرور" و"اليماز" اقتحمت فجرا قسم (8) في سجن "مجدو"، وأجرت تفتيشات استفزازية، شملت تخريب ممتلكات الأسرى وحاجياتهم.

وقال المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه، إن حملات التفتيش التي تطال ممتلكات الأسرى وحاجياتهم وموجودات الكانتينا تجرى في مختلف السجون بين فترة وأخرى، تحت ذريعة البحث عن هواتف خليوية ومواد ممنوعة.

وأشار إلى أن الوحدات الخاصة التي تستعين بها إدارة سجون الاحتلال خلال التفتيشات، تخصص عادة للقمع، إذا ما قاوم الأسرى عمليات الاقتحام والتفتيش، عبر الضرب، والرش بالغاز السام والمسيل للدموع والنقل والشبح.