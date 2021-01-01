مواصلات غزة تحدد موعد موعد انتهاء حملة تخفيض ترخيص المركبات وتحذر المخالفين

غزة/سما/

أفاد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة خليل الريان، اليوم الأحد، بأن حملة التخفيض لترخيص المركبات تستمر للشهر الثالث على التوالي، منوهة أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة النقل والمواصلات وخطتها لتحسين الواقع المروري في قطاع غزة.

وتوجهت الوزارة، بهذا الصدد بالشكر لكل أصحاب المركبات الذين استفادوا من قرار التخفيض وقاموا بتهيئة مركباتهم وتوفيق أوضاعها القانونية حفاظاً على سلامة المواطنين، مؤكدة على أن قرار التخفيض سينتهي بتاريخ 31 يناير الجاري، ويكون بذلك قد أتم مدة ثلاثة أشهر المعلن عنها بتاريخ 24 أكتوبر 2021.





كما أكدت على أنه لن يكون هناك تعايش مع أي مركبة غير مؤهلة على الطريق بعد انتهاء مدة قرار التخفيض، وسيتم التعامل معها حسب القانون، داعية السائقين وأصحاب المركبات إلى المسارعة بإنهاء إجراءاتهم وتوفيق الأوضاع القانونية لمركباتهم.