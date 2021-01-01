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السعودية: زيارة قبر الرسول مخصصة للرجال فقط

الأحد 09 يناير 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: زيارة قبر الرسول مخصصة للرجال فقط



وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة قبر النبي محمد عن طريق تطبيق "اعتمرنا".وبحسب الوزارة تقتصر الزيارة على الرجال فقط، فيما يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وأكدت على أنه في ما يخص زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة، فيجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يوما.

وكشفت "الحج والعمرة" أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، بالنسبة لمواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي محمد، فتتم متابعة تطبيق "اعتمرنا" باستمرار للحجز حسب المتاح.

وأكدت على أنه يشترط إصدار التصريح من التطبيق، وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام "أبشر" مع اشتراط ظهور حالة "محصن" في "توكلنا".

المصدر: عكاظ

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