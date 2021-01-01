  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"فايننشال تايمز": مشكلة كبيرة تواجه السعودية

الأحد 09 يناير 2022 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فايننشال تايمز": مشكلة كبيرة تواجه السعودية



وكالات/سما/

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر وصفتها بالرفيعة بأن السعودية طلبت من عدد من دول الخليج المساعدة في مساعدتها على زيادة مخزون صواريخها الاعتراضية من أنظمة باتريوت.

وأوضحت الصحيفة أن طلب السعودية سببه تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير لم تذكر هويته قوله إن "هذه مسألة ملحة. الرياض قد تتلقى صواريخ اعتراضية من عدد من دول الخليج، ونحن نعمل على ذلك. قد يكون هذا الخيار أسرع من البيع المباشر من الولايات المتحدة".

وأضاف المصدر ذاته أن ترسانة الصواريخ لدى السعودية قد تنتهي في غضون أشهر قليلة، مشيرا إلى أن الحصول على صواريخ من دول أخرى يجب أن يتم بموافقة الإدارة الأمريكية.

وأوضح مصدر آخر مطلع على مسار المفاوضات أن السعودية طلبت من "الأصدقاء" تلك الصواريخ ، لكن مخزونهم منها ليس كبيرا.

#السعودية #صواريخ باتريوت

الأكثر قراءة اليوم

ميدل إيست آي: هذا ما حققته النخبة الأمنية الإسرائيلية من لقاء عباس وغانتس

رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية: إسرائيل ارتكبت أخطر خطأ استراتيجي في تاريخها

حريق هائل يلتهم صالة أفراح ومخازن كنب واسفنج في مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة

صحيفة عبرية: مناطق "ج" على طاولة غانتس.. من نظرة أمنية إلى نقل تدريجي للفلسطينيين

فيديو لوصول رامي شعث إلى باريس بعد إفراج السلطات المصرية عنه وماكرون يعلق

فتيات “شبه عاريات” في مهرجان جازان بالسعوديّة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد..هناك خطر شديد على حياته

مياه

هآرتس:" إسرائيل" تعرقل دخول قطع الغيار اللازمة لأنظمة المياه والصرف في غزة

الصحة: 4 وفيات و13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

الصحة :الوضع الوبائي في فلسطين مقلق وتسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور "أميكرون"

xxx-2

مصادر: اعتقال قاتل الشهيد البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة

الاتصالات الفلسطينية