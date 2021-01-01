  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد..هناك خطر شديد على حياته

الأحد 09 يناير 2022 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد..هناك خطر شديد على حياته



رام الله/سما/

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد القابع بمستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، في تراجع مستمر.

وأضاف النادي، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الأسرى أن هناك خطر شديد على حياته.

وأمس السبت، قال الناطق الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير ناصر أبو حميد ما زال في غيبوبة، وحالته حرجة وخطرة للغاية. وأضاف عبد ربه، إنه وفقا لعائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد، أن الطبيب المشرف على حالة ابنها أكد إصابته بالتهاب حاد بالرئتين نتيجة تلوث جرثومي أدى لانهيار عملها، وضرب جهاز المناعة لديه، ما أدى لدخوله في غيبوبة. وكانت عائلة أبو حميد تمكنت يوم أمس الجمعة من زيارة ابنها ناصر المحتجز في غرفة العناية المكثفة في مستشفى "برزلاي" الاسرائيلي، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وإدارة السجون، حيث دققوا في بطاقات العائلة الشخصية، وجرى تحديد مدة الزيارة لعشر دقائق فقط.

يذكر أن الوضع الصحي للأسير أبو حميد تدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين أنه مصاب بورم على الرئة، وتم استئصال 10 سم من محيط الورم أكتوبر الماضي، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، إضافة إلى المماطلة في جلسات العلاج الكيميائي المقررة.

والأسير أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، ولهم شقيق سادس شهيد وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.

#الاسير ناصر أبو حميد #الاسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: اعتقال قاتل الشهيد البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة

ميدل إيست آي: هذا ما حققته النخبة الأمنية الإسرائيلية من لقاء عباس وغانتس

رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية: إسرائيل ارتكبت أخطر خطأ استراتيجي في تاريخها

حريق هائل يلتهم صالة أفراح ومخازن كنب واسفنج في مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة

فيديو لوصول رامي شعث إلى باريس بعد إفراج السلطات المصرية عنه وماكرون يعلق

صحيفة عبرية: مناطق "ج" على طاولة غانتس.. من نظرة أمنية إلى نقل تدريجي للفلسطينيين

فتيات “شبه عاريات” في مهرجان جازان بالسعوديّة

الأخبار الرئيسية

9 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 حالة تعاف في فلسطين

فادي

الداخلية بغزة تصدر تصريحاً هاماً بشأن التحقيق في اغتيال الشهيد فادي البطش

مياه

هآرتس:" إسرائيل" تعرقل دخول قطع الغيار اللازمة لأنظمة المياه والصرف في غزة

الصحة :الوضع الوبائي في فلسطين مقلق وتسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور "أميكرون"

xxx-2

مصادر: اعتقال قاتل الشهيد البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة

الاتصالات الفلسطينية