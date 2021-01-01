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وفد فلسطيني يلتقي وزير الخارجية السوري

الأحد 09 يناير 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد فلسطيني يلتقي وزير الخارجية السوري



دمشق/سما/

أعلن السفير الفلسطيني في سوريا سمير الرفاعي أن وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد سيلتقي اليوم الأحد وفد حركة فتح الذي يزور دمشق، حيث سيتم تسليم رسالة خطية إلى الرئيس السوري بشار الأسد من الرئيس محمود عباس.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن الرفاعي القول: “نحن معنيون بتطوير العلاقة مع سوريا، وهذه الاتصالات ليست جديدة فهي مستمرة ولم تنقطع، ولكن الآن هناك سعي لتطوير وتفعيل هذه الاتصالات لتكون على أعلى مستوى، بين القيادة الفلسطينية والقيادة السورية”.


وحول ما إذا كان تطوير وتفعيل الاتصالات قد يعني إمكانية قيام عباس بزيارة إلى دمشق، قال الرفاعي: “كل شيء ممكن، وهذا يبحث الآن”.

وأوضح أن الزيارة تهدف أيضًا لإجراء لقاءات فلسطينية – فلسطينية تناقش الاستعدادات التي تجري للمجلس المركزي القادم.

#فلسطين #وزير الخارجية السوري #فيثل المقداد #جبريل الرجوب #فتح #الرئيس عباس

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