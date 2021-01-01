رقم سلبي لشباب رفح لأول مرة منذ موسم

غزة / سما /

حقق شباب رفح رقما سلبيا هذا الموسم, بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال 3 جولات متتالية بدوري الدرجة الممتازة.

وأخفق "الزعيم" في تذوق طعم الانتصار من الجولة الرابعة وحتى السادسة, إثر خسارته أمام الشجاعية (1-2), ثم تعادله مع بيت حانون الرياضي (1-1), واتحاد خانيونس (2-2) تواليا.

ولم يسبق لشباب رفح تحقيق هذا الرقم منذ الموسم الماضي, الذي كان فيه الفريق مميزا, لا سيما بعد إحرازه لقب الدوري الممتاز.

وأسهم فقدان "الزعيم" لـ7 نقاط في آخر 3 لقاءات لعبها في الدوري, بتراجعه إلى المركز الثالث حاليا برصيد 11 نقطة.