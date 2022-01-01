صور+فيديو .. الزعيم يتعادل مع الطواحين.. وفوز للمجمع ونماء

غزة / سما /

خطف شباب رفح تعادلا قاتلا من "أنياب" اتحاد خانيونس (2-2), ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "الطواحين" أنور عمران (45), وأحمد كلاب (66), بينما أحرز هدفي "الزعيم" الرفحي طارق أبو غنيمة (51 و96).

ورفع "الطواحين" رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع, وبات رصيد "الزعيم" 11 نقطة أيضا في المركز الثالث.

دوري الأولى

وفي الدرجة الأولى, فاز المجمع الإسلامي على الأقصى (1-0), وبنفس النتيجة تفوق نماء على خدمات البريج.

دوري الثانية

أما في الدرجة الثانية, فقد انتصر خدمات دير البلح على خدمات المغازي (3-1), والصلاح على اليرموك (2-0).











