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لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصة "بوابة جهنم" في تركمانستان؟ (فيديو)

الأحد 09 يناير 2022 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصة "بوابة جهنم" في تركمانستان؟ (فيديو)



وكالات

بعد أن أمر رئيس تركمانستان، قربان قولي بردي محمدوف، بإيجاد طريقة لإطفاء بوابة جهنم في قلب صحراء كاراكوم، رغم أنها مقصد سياحي هام، سلطت الأنظار أكثر على هذا المكان المذهل، فما قصته؟

توجد "بوابة جهنم"، التي تعرف أيضا عالميا باسم "دار فازا"، في قلب صحراء كاراكوم بتركمانستان، وهي تشتعل باستمرار منذ حوالي نصف قرن نتيجة تسرب للغاز المسال.

والحفرة ليست من صنع الطبيعة، بل من صنع الإنسان، وهي عبارة عن منخفض يبلغ قطره حوالي 60 مترا وعمقه 20 مترا، تتصاعد منه النيران باستمرار.

ظهرت هذه الحفرة المشتعلة عام 1971، عندما حفرت بئر في هذا المكان، بحثا عن الغاز الطبيعي وحدث انهيار أرضي، فقرر علماء الجيولوجيا إشعال النار في الغاز الخارج من الحفرة، على أمل أن يحترق في غضون أيام قليلة، ويمنعون بالتالي تسربه. ولكن النيران تواصل اشتعالها منذ ذلك الحين.

وأصبحت الحفرة مقصدا سياحيا لمئات السياح من جميع أنحاء العالم. ومنذ عام 2009 زار الموقع أكثر من 50 ألف سائح.

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