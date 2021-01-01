الرئيس عباس يزور مصر اليوم ويلتقي السيسي

رام الله / سما /

يبدأ الرئيس محمود عباس اليوم الأحد، زيارة إلى مصر، للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، فإن الرئيس عباس سيصل اليوم مدينة شرم الشيخ في زيارة لمصر تستغرق يومين، تلبية لدعوة من السيسي للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة.

وأضاف أن اجتماع عباس مع السيسي سيبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما سيبحث الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة” في أيار/مايو الماضي.