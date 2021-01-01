"التربية" تطلق مخيماتها الشتوية في مديريات القدس والخليل وأريحا

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، فعاليات مخيماتها الشتوية في مديريات القدس، والخليل، وأريحا، بالشراكة مع محافظة الخليل ومجلس أولياء الأمور الموحد فيها، ومؤسسة إيبان المقدسية، وجهاز الشرطة في أريحا؛ بواقع مخيمين في كل مديرية.

وأوضحت "التربية"، في بيان صحفي، أن هذه المخيمات تم إطلاقها عبر الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، برعاية وزير التربية مروان عورتاني، وتستهدف ما يزيد عن 160 طالبا.

وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلبة، وتنمية الروح القيادية، والعمل الجماعي، والطوعي، والمهارات والقدرات الإبداعية لديهم؛ بمشاركة وتنفيذ طواقم المديريات والمؤسسات الشريكة.