الصحة الإسرائيلية : 17521 إصابة جديدة بكورونا و205 بحالة خطيرة

القدس المحتلة / سما /

يواصل فيروس كورونا الانتشار وتسجيل معدلات قياسية يومية، فيما تضاعف عدد الإصابات التي تم تسريرها والحالات الخطيرة، حيث شخصت 17521 إصابة جديدة، أمس السبت، بينما يرقد 523 مصابا في المستشفيات بينهم 205 بحالة خطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا شخصت 3574 إصابة جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 115010، وبذلك بلغ الإجمال التراكمي لإصابات كورونا 1494268، بينما وفيات كورونا ارتفعت إلى 8259 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وفي ظل تفشي المتحورة الجديدة "أوميكرون"، يواصل الفيروس تسجيل معدلات قياسية بالإصابات التي بحاجة للتسرير بالمستشفيات، وكذلك الإصابات الخطيرة التي تضاعفت بغضون 10 أيام، فيما وصفت حالة 67 مصابا بالحرجة و48 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، وسعت وزارة الصحة الإسرائيلية، بالتعاون مع صناديق المرضى من دائرة فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، وأمس السبت، تم أخذ 151189 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 11.71% منها موجبة، وهو أعلى معدل فحوصات موجبة يومية يسجل منذ عام.