أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الأحد.
"هآرتس":
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وزارة المعارف لم تستخلص العبر من الموجات السابقة لكورونا
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نائب مدير مصلحة السجون الإسرائيلية: رفضت التعليمات بنصب أجهزة للتشويش على الهواتف بسجن "جلبوع"
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إسرائيل تماطل بإدخال معدات للبنية التحتية للمياه والصرف الصحفي لغزة والنتيجة تلوث مياه الشرب والمجاري تصل إلى البحر
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موجة انفلونزا الطيور بإسرائيل قد تكون مؤشرا لتفشي وباء جديد في العالم
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ياسمين ليفي: الطلب من عضو الكنيست يائير جولان الاعتذار بسبب وصف المستوطنين بحثالات "قمة النفاق"
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جدعون ليفي: هل هناك تسمية أخرى للمستوطنين سوى حثالات أم ليسوا من البشر
"معاريف":
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تفشي الوباء وتقليص التقييدات!
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مقتل إسرائيلي في كازاخستان
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والدان تسببا بموت ابنهما الرضيع بكسر جمجمته
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تحدٍ جديد للائتلاف الحكومي: وزيرة الداخلية ستقدم اقتراح قانون المواطنة للجنة الوزارية لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية
"يديعوت احرونوت":
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تفشي كورونا: أكثر من 30 ألف مصاب نهاية الأسبوع
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العمال الأجانب بإسرائيل: يتعاملون معنا وكأننا عبيد
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نفتالي بينت يوصي الوزراء بالإيعاز لمنصور عباس بأن يفتتح أي مشروع في المجتمع العربي للحفاظ على الائتلاف