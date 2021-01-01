أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الأحد.

"هآرتس":

وزارة المعارف لم تستخلص العبر من الموجات السابقة لكورونا

نائب مدير مصلحة السجون الإسرائيلية: رفضت التعليمات بنصب أجهزة للتشويش على الهواتف بسجن "جلبوع"

إسرائيل تماطل بإدخال معدات للبنية التحتية للمياه والصرف الصحفي لغزة والنتيجة تلوث مياه الشرب والمجاري تصل إلى البحر

موجة انفلونزا الطيور بإسرائيل قد تكون مؤشرا لتفشي وباء جديد في العالم

ياسمين ليفي: الطلب من عضو الكنيست يائير جولان الاعتذار بسبب وصف المستوطنين بحثالات "قمة النفاق"

جدعون ليفي: هل هناك تسمية أخرى للمستوطنين سوى حثالات أم ليسوا من البشر

"معاريف":

تفشي الوباء وتقليص التقييدات!

مقتل إسرائيلي في كازاخستان

والدان تسببا بموت ابنهما الرضيع بكسر جمجمته

تحدٍ جديد للائتلاف الحكومي: وزيرة الداخلية ستقدم اقتراح قانون المواطنة للجنة الوزارية لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

"يديعوت احرونوت":