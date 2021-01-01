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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 09 يناير 2022 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الأحد.

"هآرتس": 

  • وزارة المعارف لم تستخلص العبر من الموجات السابقة لكورونا 

  • نائب مدير مصلحة السجون الإسرائيلية: رفضت التعليمات بنصب أجهزة للتشويش على الهواتف بسجن "جلبوع" 

  • إسرائيل تماطل بإدخال معدات للبنية التحتية للمياه والصرف الصحفي لغزة والنتيجة تلوث مياه الشرب والمجاري تصل إلى البحر 

  • موجة انفلونزا الطيور بإسرائيل قد تكون مؤشرا لتفشي وباء جديد في العالم 

  • ياسمين ليفي: الطلب من عضو الكنيست يائير جولان الاعتذار بسبب وصف المستوطنين بحثالات "قمة النفاق" 

  • جدعون ليفي: هل هناك تسمية أخرى للمستوطنين سوى حثالات أم ليسوا من البشر 

"معاريف":

  • تفشي الوباء وتقليص التقييدات!

  • مقتل إسرائيلي في كازاخستان 

  • والدان تسببا بموت ابنهما الرضيع بكسر جمجمته 

  • تحدٍ جديد للائتلاف الحكومي: وزيرة الداخلية ستقدم اقتراح قانون المواطنة للجنة الوزارية لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية 

"يديعوت احرونوت": 

  • تفشي كورونا: أكثر من 30 ألف مصاب نهاية الأسبوع 

  • العمال الأجانب بإسرائيل: يتعاملون معنا وكأننا عبيد 

  • نفتالي بينت يوصي الوزراء بالإيعاز لمنصور عباس بأن يفتتح أي مشروع في المجتمع العربي للحفاظ على الائتلاف 

#الصحف الإسرائيلية

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