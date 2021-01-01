رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى، خبر زيارة الرئيس محمود عباس إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ اليوم.

كما تناولت الصحف، الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد الذي ما زال في غيبوبة، والمواجهات والاقتحامات، التي شنتها قوات الاحتلال في عدة محافظات.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ اليوم

-الأسير أبو حميد يقاوم غيبوبة المرض

-بمشاركة الرئيس.. تشييع جثمان الوزير الأسبق جميل الطريفي من مقر الرئاسة

-سلام الزواوي تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرة لدولة فلسطين لدى إيران

-دويكات: سنتابع أي سلوك مخالف يرتكبه أحد أو بعض أفراد قوى الأمن وسنحاسب المخالفين

-لجنة الانتخابات: بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية

-بشارة: محكمة فيدرالية ترد دعوى قضائية ضد السلطة الوطنية وتعتبر القوانين المعدلة غير دستورية

-"هآرتس": إسرائيل تدمر الحقول الزراعية في الأغوار وتسممها بغزة

-5 وفيات و156 إصابة جديدة بكورونا و235 حالة تعاف

-البطريرك ثيوفيلوس: صامدون أمام تهديدات الجمعيات الصهيونية المتطرفة

-الصحة الإسرائيلية: 29 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

-مصرع 16 شخصا وإصابة 18 آخرين جراء حادث سير مروع في مصر

"الأيام":

-الرئيس يزور مصر اليوم

-إصابات خلال مواجهات واقتحامات شنتها قوات الاحتلال في محافظات عدة

-قوات الاحتلال تقتحم عابود ومستوطنون يغلقون مدخل دير نظام

-تشييع جثمان الطريفي من مقر الرئاسة بحضور الرئيس

-بشارة: محكمة فيدرالية أمريكية ترد دعوى ضد السلطة والمنظمة

-دويكات: سنحاسب المخالفين في أحداث جنين تطبيقا للعدالة

-"كورونا": 5 وفيات و156 إصابة جديدة

-الأسير أبو حميد ما زال في غيبوبة وحالته حرجة وخطرة

-مخاوف فلسطينية من "تآكل" حل الدولتين المعترف به دوليا بسبب ممارسات إسرائيل

-الأردن: 25 وفاة و1392 إصابة جديدة بـ"كورونا"

-إسرائيل: تسجيل نحو 29 ألف إصابة بـ"كورونا" خلال يومين

-"كورونا" عالميا: تواصل تسجيل مئات آلاف الإصابات وتظاهرات ضد التدابير واللوائح

-مقتل إسرائيلي في أحداث العنف في كازاخستان

"القدس":

-الرئيس يشارك بافتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ اليوم

-بمشاركة "أبو مازن": تشييع جثمان المرحوم جميل الطريفي

-بشارة: محكمة أمريكية ترد دعوى ضد السلطة وتعتبر القوانين المعدلة غير دستورية

- الأسير أبو حميد في حالة حرجة وإدخاله إلى غرفة العناية المركزة

-إغلاق مداخل قرية دير نظام وطريق سبسطية واقتحامات ومواجهات وإصابات بعدة مناطق

-"تدخل سافر بشؤونه"... عرقلة ترميم الأقصى لبسط سيادة الاحتلال وانتزاع صلاحية "الأوقاف"

-5 وفيات و156 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

-تشاؤم لدى الصحة الإسرائيلية بسبب انتشار المتحور