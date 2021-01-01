تأجيل انعقاد جلسة المجلس المركزي

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.واصل أبو يوسف، إن جلسة المجلس المركزي كانت مقررة في 20 من هذا الشهر الجاري ولكن جرى تأجيلها بسبب التزامات للرئيس محمود عباس بالسفر للخارج.

وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة صوت فلسطين "لم يتم تحديد موعد آخر بعد، وخلال الأيام القادمة سيتم تحديد الموعد الجديد".

وأكد أن هذا المجلس هو استحقاق وطني هام لابد من انعقاده.

وكان سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق انعقاد المجلس المركزي بمدينة رام الله في يناير/كانون الثاني المقبل.





وحدد الزعنون الفترة ما بين 20 - 23 يناير، موعدا للانعقاد، وفق بيان صدر عن مكتبه بالعاصمة عمان في حينه.