  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تأجيل انعقاد جلسة المجلس المركزي

الأحد 09 يناير 2022 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل انعقاد جلسة المجلس المركزي



رام الله / سما /

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.واصل أبو يوسف، إن جلسة المجلس المركزي كانت مقررة في 20 من هذا الشهر الجاري ولكن جرى تأجيلها بسبب التزامات للرئيس محمود عباس بالسفر للخارج.

وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة صوت فلسطين "لم يتم تحديد موعد آخر بعد، وخلال الأيام القادمة سيتم تحديد الموعد الجديد".

وأكد أن هذا المجلس هو استحقاق وطني هام لابد من انعقاده.

وكان سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق انعقاد المجلس المركزي بمدينة رام الله في يناير/كانون الثاني المقبل.



وحدد الزعنون الفترة ما بين 20 - 23 يناير، موعدا للانعقاد، وفق بيان صدر عن مكتبه بالعاصمة عمان في حينه.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية: إسرائيل ارتكبت أخطر خطأ استراتيجي في تاريخها

تعليم غزة توضح حقيقة الغاء نظام الأرباع في الفصل الدراسي لعام 2021-2022

بالفيديو: "القسام" تستعد لنشر عرض مرئي للكتائب بعنوان "صقور الساحل"

اطلاق سراح الفلسطيني رامي شعث و "اجباره" على التنازل عن جنسيته المصرية

مسؤول إيراني يهدد "اسرائيل" بتحويل تل أبيب وحيفا إلى جهنم براً وجواً

صحيفة عبرية: مناطق "ج" على طاولة غانتس.. من نظرة أمنية إلى نقل تدريجي للفلسطينيين

فيديو لوصول رامي شعث إلى باريس بعد إفراج السلطات المصرية عنه وماكرون يعلق

الأخبار الرئيسية

الصحة :الوضع الوبائي في فلسطين مقلق وتسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور "أميكرون"

xxx-2

مصادر: اعتقال قاتل الشهيد البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة

ميدل إيست آي: هذا ما حققته النخبة الأمنية الإسرائيلية من لقاء عباس وغانتس

اسرى-اداريين-730x438

معاريف تتساءل: هل يتحول الاعتقال الإداري من “وجع رأس” إلى تهديد استراتيجي لإسرائيل؟

71392

صحيفة إسرائيلية تكشف عن التحدى الأكبر أمام الجيش: خطة لحماية المستوطنات خلال المواجهات

الاتصالات الفلسطينية