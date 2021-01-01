ألمانيا تدرج إسرائيل و5 دول عربية ضمن "القائمة الحمراء" لكورونا

وكالات

أدرجت السلطات الألمانية، يوم السبت، إسرائيل و5 دول عربية ضمن نحو 40 دولة في القائمة الحمراء التي يفرض على القادمين منها قيود سفر صارمة بسبب تفشي وباء كورونا فيها.

وتشمل قائمة الدول الحمراء إسرائيل، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وموريتانيا وأستراليا وفرنسا وإستونيا وأيسلندا والسويد وغيرها.

وأعلنت إسرائيل عن تسجيل حوالي 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي الجمعة والسبت، ما يمثل ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات بالفيروس.

وقال خبراء إسرائيليون إن عدد حالات الإصابة النشطة بكوفيد-19 قد يقفز من أقل من 80 ألفا حاليا إلى مليون في غضون أسبوعين.