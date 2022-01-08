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فيديو لوصول رامي شعث إلى باريس بعد إفراج السلطات المصرية عنه وماكرون يعلق

الأحد 09 يناير 2022 03:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو لوصول رامي شعث إلى باريس بعد إفراج السلطات المصرية عنه وماكرون يعلق



باريس/سما/

وصل الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني رامي شعث، مساء السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022، إلى العاصمة الفرنسية باريس، عقب الإفراج عنه مقابل تنازله عن جنسيته المصرية، فيما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار السلطات المصرية المتعلق بإطلاق سراح شعث.

حيث قال ماكرون، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أرحب بقرار السلطات المصرية الإفراج عن رامي شعث (50 عاماً)"، منوهاً إلى أنه "يشارك ارتياح زوجته سيلين لوبران بعدما بات (رامي شعث) يتواجد الآن في فرنسا، ولن نتنازل عنه".


فيما وجّه ماكرون الشكر لكل من لعب دوراً إيجابياً في هذه النتيجة السعيدة.

الوصول إلى باريس
في غضون ذلك، نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماع صوراً تظهر وصول شعث إلى باريس وسط حضور زوجته ووسائل إعلام دولية.


في وقت سابق من يوم السبت، قالت أسرة رامي شعث، في بيان، إن السلطات المصرية أفرجت عنه بعد اعتقال استمر أكثر من 900 يوم، منوهة إلى أنه أُفرج عنه مساء يوم الخميس 6 يناير/كانون الثاني، وسُلم إلى ممثل للسلطة الفلسطينية بالقاهرة قبل نقله جوا إلى الأردن، وقالت إنه "الآن في طريقه إلى فرنسا".

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