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قرار غريب من الـ"كاف".. المنتخب الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبا يعتبر خاسرا!

الأحد 09 يناير 2022 03:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار غريب من الـ"كاف".. المنتخب الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبا يعتبر خاسرا!



وكالات/سما/

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ"كاف"، اليوم السبت، بيانا خاصا بلوائح فيروس كورونا خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تنطلق غدا الأحد في الكاميرون.

وقال الـ"كاف" في بيان توضيحي: "سيطلب من المنتخب أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحين وقد جاءت نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة غياب حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق تعويضه، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل".


وتابع: "سيتم اعتبار المنتخب الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبا على الأقل أنه خسر المباراة بنتيجة 0-2. وفي حالات استثنائية، ستتخذ اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية القرار الذي تراه مناسبا". 

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن "تحديث" بشأن عدد التبديلات المسموح بها في مباريات كأس أمم إفريقيا أيضا.

وسيعتمد الـ"كاف" قاعدة التبديلات الخمسة في كل مباراة، مع إتاحة ثلاث فرص كحد أقصى لكل منتخب لإجراء التغييرات خلال الوقت الأصلي، بجانب السماح بتبديل إضافي لكل طرف في حال الوصول إلى الأشواط الإضافية.

#الكاف #كاس امم افريقيا #فيروس كورونا

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