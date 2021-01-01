موقع عبري: توقعات بتحسين العلاقات مع الأردن بعد لقاء غانتس والملك عبد الله الثاني

القدس المحتلة/سما/

قال موقع "13" العبري أن التقديرات في "اسرائيل" تشير إلى أن الأردن مستعد لتهيئة العلاقات التي كانت باردة طوال العقد الماضي. وهذا بعد لقاء وزير الامن بيني غانتس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

و بحسب الموقع تنوي عمان عقد المزيد من الاجتماعات المفتوحة مع الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين. وان المملكة مهتمة بالانضمام إلى شبكة العلاقات الإقليمية التي تبنيها إسرائيل على أساس الاتفاقات الإبراهيمية.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى غانتس بملك الأردن في عمان. وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وقضايا الأمن والسياسة المتعلقة باستقرار المنطقة والحفاظ على العلاقات.

وشكر غانتس الملك على الحفاظ على استقرار المنطقة وهنأه على تحسين العلاقات، بالإضافة إلى ذلك، أعرب وزير الامن عن التزامه بتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والمدنية بينهما.

وفي يوليو الماضي، التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت سرًا بملك الأردن، بعد خلاف طويل بين البيت الملكي الأردني ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وقالت مصادر معنية بمضمون الاجتماع، الذي وصل إليه بينيت بطائرة هليكوبتر، إنها كانت "جيدة".