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تطورات الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة

السبت 08 يناير 2022 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة



رام الله/سما/

أكد الراصد الجوي ليث العلامي، أن بعض مناطق فلسطين تشهد حالة خاطفة وسريعة من عدم الاستقرار الجوي منذ مساء وليلة يوم غد الأحد وحتى الإثنين.

وأضاف العلامي أن زخات من الأمطار تهطل فوق بعض المناطق.

وتوقع الراصد الجوي قصي حلايقة، مساء اليوم السبت، أن تكون أجواء يوم غد الأحد صافية صباحاً، ثم تتحول بعد الظهر الى غائمة جزئياً مع نشاط الرياح وتزايد البرودة وزيادة معدل الغبار.

وأوضح حلايقة، أنه في ساعات العصر والمساء تتهيأ الفرصة لهطول بعض الأمطار في بعض المناطق، ثم تتراجع هذه الفرصة.

وأشار إلى أنه لا يوجد تساقط ثلوج في منتصف الشهر، وتحديداً في الـ14-16 من كانون الثاني يناير الحالي، وسيكون الطقس بارداً وستكون الفرصة مهيأة لهطول الأمطار، منوها أن تفاصيل الأمطار سواء كانت شاملة أو محصورة في مناطق محدودة ستتضح خلال الأيام القادمة.

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