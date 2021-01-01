  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسؤول إسرائيلي يكشف أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ دولة الاحتلال

السبت 08 يناير 2022 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يكشف أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ دولة الاحتلال



القدس المحتلة/سما/

كشف الجنرال يتسحاق بن يسرائيل، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ دولة الاحتلال.


ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم السبت، عن الجنرال بن يسرائيل أن الضغوط الإسرائيلية التي مورست على الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، الموقع في العام 2015، يعد خطأ استراتيجيا.

وأكد الجنرال يتسحاق بن يسرائيل أن سلاح الجو الإسرائيلي في إمكانه تدمير المنشآت النووية الإيرانية، في الوقت الراهن، لكن الإيرانيين سيعيدون تأهيلها وتشغيلها مرة ثانية خلال عامين.

وأفادت الصحيفة العبرية أن تصريحات بن يسرائيل جاءت خلال لقاء ثقافي عقد، اليوم السبت، في مدينة بئر السبع جنوبي البلاد، مشيرا على لسانه، أنه من الصعب التخيل كيف ارتكبت بلاده مثل هذا الخطأ الاستراتيجي.


وأشار الجنرال يتسحاق بن يسرائيل، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية إلى أن الصواريخ التي تهدد إيران، دوما، بإطلاقها على بلاده في حال قامت إسرائيل بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، تشبه الصواريخ التي أطلقها العراق في حرب الخليج على إسرائيل، في العام 1991.

#يتسحاق بن يسرائيل #ايران #دولة الاحتلال #اسرائيل #الاتفاق النووي الايراني

الأكثر قراءة اليوم

الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد الاعتداء عليه بالضرب (فيديو)

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

معاريف: هذه تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية حول امكانية التصعيد مع غزة

جنين: الأمن الفلسطيني يفرج عن نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد ساعات من اعتقاله

رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية: إسرائيل ارتكبت أخطر خطأ استراتيجي في تاريخها

تعليم غزة توضح حقيقة الغاء نظام الأرباع في الفصل الدراسي لعام 2021-2022

بالفيديو: "القسام" تستعد لنشر عرض مرئي للكتائب بعنوان "صقور الساحل"

الأخبار الرئيسية

ميدل إيست آي: هذا ما حققته النخبة الأمنية الإسرائيلية من لقاء عباس وغانتس

اسرى-اداريين-730x438

معاريف تتساءل: هل يتحول الاعتقال الإداري من “وجع رأس” إلى تهديد استراتيجي لإسرائيل؟

71392

صحيفة إسرائيلية تكشف عن التحدى الأكبر أمام الجيش: خطة لحماية المستوطنات خلال المواجهات

الجيش

ضباط إسرائيليون يشرحون الصعوبات التي يواجهونها في غزة

رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية: إسرائيل ارتكبت أخطر خطأ استراتيجي في تاريخها

الاتصالات الفلسطينية