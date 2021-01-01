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مرداوي: الاحتلال سيواجه في قادم الوقت مقاومة أكثر تنظيما وأعمق تأثيرًا

السبت 08 يناير 2022 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرداوي: الاحتلال سيواجه في قادم الوقت مقاومة أكثر تنظيما وأعمق تأثيرًا



رام الله / سما /

أكد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي سيواجه في قادم الوقت مقاومة أكثر تنظيما وأعمق تأثيرا.

وأوضح مرداوي أن أرقام عمليات المقاومة في الضفة الغربية تزداد وترتفع وهذا يدل على أن شعبنا يذهب للمقاومة وخياراتها، ومقتنع أن الاحتلال لن يزول إلا بها.

وأشار إلى أنه يوجد عقبات وتحديات أمام شعبنا لكنه سيتخلص منها بوعيه وقدرته على الاختيار، مضيفا أن شعبنا لم يعد مقتنع بالمعادلات التي تريد السلطة فرضها بالضفة الغربية.

وأكد أن معركة "سيف القدس" هزت شعبنا ودفعت للتغيير ووحدته تحت شعار المقاومة، والقدس حاضرة بقوة في مواجهة الاحتلال وفي عمليات المقاومة بالضفة والداخل المحتل.

وتابع مرداوي أن شعبنا أكثر وعيا واستعدادا لترجمة الوعي لحقائق ونشاط على الأرض، مشددا على أن الفلسطيني ما عاد يؤمن إلا بالقوة والمقاومة، ولم تعد تنطلي عليه محاولات التسكين وتبريد انتفاضته.

#حركة حماس #محمود مرداوي #المقاومة الفلسطينية

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