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وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو يفقد نحو مئة باوند من وزنه- (صورة)

السبت 08 يناير 2022 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو يفقد نحو مئة باوند من وزنه- (صورة)



واشنطن /سما/

أظهرت صورة نشرتها صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، اليوم السبت، لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، فقدانه الكثير من الوزن.

وقالت الصحيفة إن بومبيو كشف في مقابلة خاصة عن كيف فعل ذلك ولماذا.

وتابعت الصحيفة “بدأ كل شيء في 14 يونيو/ حزيران 2021، عندما صعد بومبيو على الميزان ورأى أن وزنه اقترب من الوصول إلى 300 باوند لأول مرة في حياته”.

وقال الوزير السابق إنه استيقظ في صباح اليوم التالي وقال لزوجته سوزان: “اليوم هو اليوم”.

وأضاف: “بدأت في ممارسة الرياضة كل يوم تقريبا، وتناول الطعام بشكل صحيح وبدأ الوزن في التراجع”.

وقال بومبيو (58 عاما) إنه استثمر في صالة ألعاب رياضية منزلية في قبو منزله، “حاولت النزول إلى هناك خمس أو ست مرات في الأسبوع والبقاء فيها لمدة نصف ساعة أو نحو ذلك. لم يكن هناك مدرب، ولم يكن هناك اختصاصي تغذية. لقد كنت أنا فقط “.

#مايك بومبيو #ادارة ترامب

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