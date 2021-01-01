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وزير الصحة اللبناني: موجة أوميكرون تتحول إلى تسونامي

السبت 08 يناير 2022 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة اللبناني: موجة أوميكرون تتحول إلى تسونامي



بيروت /سما/

حذر وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، من أن موجة متحور فيروس كورونا "أوميكرون" التي بدأت في البلاد قبل ثلاثة أسابيع تتحول إلى "تسونامي".

جاء هذا في تغريدة، اليوم السبت، للوزير اللبناني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف الوزير اللبناني أن "الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة لا يزال مستقرّا، موضحا أن العمل جار لتعزيز القدرات في المستشفيات.

وعلق فراس في تغريدة أخرى على تظاهر العشرات ضد إلزامية التطعيم اليوم بقوله: "المؤشر يشير إلى تلقي أكثر من 20 ألف شخص، بمن فيهم المعلمون والطلاب، لقاحهم اليوم".

وبين أن اللقاحات في بلاده ليست إلزامية ومجانية، ويتم تقديمها للجميع، بما في ذلك اللاجئين والعمال المهاجرين الأجانب.

تأتي تصريحات الوزير في ظل التصاعد الحاد في إصابات فيروس كورونا في لبنان، حيث بلغ عدد الإصابات أمس الجمعة 8 آلاف حالة.
 

#الصحة اللبنانية #لبنان #متحور أوميكرون

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