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كورونا: اسرائيل تسجل رقمًا قياسيًا بعدد الاصابات اليومية بما يقارب الـ19 الف اصابة

السبت 08 يناير 2022 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا: اسرائيل تسجل رقمًا قياسيًا بعدد الاصابات اليومية بما يقارب الـ19 الف اصابة



القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، إنها سجلت 18780 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وهذا الرقم هو قياسي في اسرائيل لعدد الاصابات اليومي منذ تفشي الفيروس. وأشارت معطيات الوزارة الى ارتفاع عدد المرضى في الحالات الخطيرة.

وبحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة إن إجمالي عدد الإصابات بلغ، السبت، 106,107 إصابة نشطة بينها 176 خطيرة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحةبلغ 1,483,175 بينها 8,259 وفيات.

وتشير تقديرات وزارة الصحة الى اصابة 50 الف شخص بأوميكرون يوميًا في اسرائيل في غضون اسبوع و 100الف بعد أسبوعين. 

ومن المنتظر ان يلغى بعد غد الاثنين العمل بالشارة الخضراء في المجمعات التجارية ومراكز التسوق والمحال التجارية المطلة على الشارع. هذا ما اعلنه اتحاد شبكات التسويق مساء امس مشيرا الى انه توصل الى اتفاق بهذا الخصوص مع الحكومة.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #متحور أوميكرون #اصابات كورونا

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