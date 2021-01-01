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الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة العمل على تسهيل الحوار في السودان

السبت 08 يناير 2022 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة العمل على تسهيل الحوار في السودان



القاهرة /سما/

رحب الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بإعلان الأمم المتحدة العمل مع الأطراف السودانية من أجل تيسير الحوار ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية في البلاد.

وأوضح أبو الغيط في بيان أن "هذا الدعم يأتي انطلاقا من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

وأكد الأمين العام للجامعة العربية "استعداد وعزم الجامعة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية".

#جامعة الدول العربية #أحمد أبو الغيط #السودان

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