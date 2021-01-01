الشيخ صلاح يدعو لهيئة تنسيقية تجمع المؤسسات الداعمة للأقصى

القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح إلى تشكيل هيئة تنسيقية تجمع كل المؤسسات الداعمة لحرية القدس والمسجد الأقصى سعيًا لتكامل جهودها.

كما طالب الشيخ رائد صلاح خلال ندوةٍ قدم فيها رؤيته لمستقبل المسجد الأقصى المبارك، بثها المشروع الحضاري المعرفي العالمي لبيت المقدس، السبت، بتبني الخطاب التفاؤلي المنطلق من حقيقة تاريخية تؤكد أن قضية المسجد الأقصى قضية منتصرة.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي عن الشيخ صلاح، بعد اعتقال دام 17 شهرًا بتهمة التحريض فيما يسمى إعلاميًا "ملف الثوابت"، وهي المحكومية الثالثة التي يقضيها على التوالي في هذا الملف خلال فترة وجيزة.