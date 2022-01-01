عفوٌ عن عائلة القاتل.. عائلة خويرة تطالب بإيقاع أقصى العقوبات بحق قاتل صابرين

القدس المحتلة / سما /

وقعت عائلة صابرين خويرة، بعد شهرين من قتلها على يد زوجها في قرية كفر نعمة القريبة من رام الله، صك صلح عشائري اليوم السبت 8 يناير 2022، يقضي بالعفو عن عائلة القاتل.

وأوضحت العائلة في تصريح صحفي، أن ما جرى صلح مع عائلة القاتل، الذين كانوا مجليين خارج القرية بعد حادثة القتل.

وقال ممثل العائلة جمعة التايه، إن عائلة صابرين، وافقت على عودة عائلة القاتل إلى القرية لأن لا علاقة لهم بحادثة القتل، ولم يشجعوا القاتل على فعلته، الذي هو بين يدي القضاء.

وشدد التايه، أن صك الصلح جاء لإنهاء حالة التوتر والخصام بين العائلتين، وتم الاتفاق على دفع دية قيمتها 100 ألف دينار أردني.

وأردف: ما زلنا نطالب القضاء بإيقاع أقصى العقوبات بحق قاتل صابرين، ونطالب بالقصاص.

وقتلت صابرين خويرة (30 عاما)، فجر يوم 22 - 11 - 2021 جراء تعرضها للطعن من قبل زوجها، وهي أم ثلاثة أطفال ذكور وطفلة، أكبرهم تسع سنوات.



