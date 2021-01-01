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بلدية نابلس و”إسكان العامرية” تنفذان نشاطا تطوعيا لزراعة الأشجار في شارع “ستافنغر”

السبت 08 يناير 2022 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية نابلس و”إسكان العامرية” تنفذان نشاطا تطوعيا لزراعة الأشجار في شارع “ستافنغر”



نابلس / سما /

 نفذت بلدية نابلس وجمعية إسكان العامرية نشاطا تطوعيا مشتركا تم خلاله زراعة الأشجار في شارع (ستافنجر) في حي العامرية جنوب غرب المدينة.

وشارك رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس المهندس إياد خلف، ونائبه المهندس أنيس سويدان في هذا النشاط الذي تضمن زراعة عشرات الاشجار على جانبي الشارع الرئيسي المؤدي الى الاسكان.

وبين المهندس خلف أن هذا النشاط يندرج ضمن خطة لجنة إدارة بلدية نابلس لزيادة الرقعة الخضراء في مختلف أحياء المدينة وشوارعها، والمرافق التابعة للبلدية مثل المتنزهات والحدائق العامة. وأشار الى ان البلدية ستقوم بزراعة أكثر من ألف شجرة في مختلف أحياء نابلس قبل نهاية شهر شباط القادم ضمن خطة تخضير المدينة.

بدوره، عبّر المهندس سويدان، عن تقديره لمدينة “ستافنجر” النرويجية وبلديتها، والتي ترتبط بعلاقة توأمة مع نابلس، حيث تدعم البلدية النرويجية مشروع زراعة الأشجار في نابلس منذ عدة سنوات. ودعا المهندس سويدان المواطنين إلى الحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها، لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة وتحسين المشهد الحضري.

جدير بالذكر أن بلدية نابلس عملت على زراعة أكثر من 600 شجرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في عدد من شوارع وأحياء المدينة.

#بلدية نابلس #زراعة الأشجار

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