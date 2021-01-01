الاحتلال يقرر تمديد الاعتقال الاداري للاسير يوسف الزبيدي

جنين / سما /

قررت سلطات الاحتلال تمديد الاعتقال الاداري للاسير يوسف جمال زبيدي من مخيم جنين.

وأفاد والده الأسير المحرر جمال الزبيدي، ان محامية ابنه احلام حداد، ابلغتهم ان نيابة محكمة العدل العليا الاسرائيلية ستطلب من المحكمة في الجلسة القادمة بتاريخ 12/1/ 2022، تمديد الاعتقال الاداري ليوسف لمدة 4 شهور اضافية للمرة الرابعة على التوالي بعد انتهاء فترة التمديد الثالث والتي تنتهي الشهر القادم ، ليكون الافراج عنه بتاريخ 22/6/ 2022 بعد انقضاء 22 شهرا على اعتقاله الاداري تحت ذريعة الملف السري الذي اعتبره أكذوبة ومسرحية مفبركة من الإحتلال لإثارة أمد إعتقال إبنه القابع خلف القضبان دونما تهمة أو لائحة إتهام .

الجدير ذكره، أن نجله الثاني نعيم معتقل منذ عام ونصف ويقضي حكما بالسجن لمدة عامين ، بينما افرج الاحتلال قبل شهر عن ابنه الثالث محمد بعد قضاء فترة رهن الاعتقال الإداري .