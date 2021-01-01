الأردن يسجل 25 وفاة و1392 إصابة جديدة بكورونا

عمان /سما/

أعلن الأردن، السبت، عن تسجيل 25 وفاة و1392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12856 وفاة و1077432 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها، إن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 5.70%.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 26011 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 74 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 51 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 716 حالة.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17%.

وأضاف البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 33%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13%، وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9%.