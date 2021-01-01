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رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية: إسرائيل ارتكبت أخطر خطأ استراتيجي في تاريخها

السبت 08 يناير 2022 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية: إسرائيل ارتكبت أخطر خطأ استراتيجي في تاريخها



القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا اللواء اسحق بن إسرائيل أن الضغوط الإسرائيلية على الولايات المتحدة لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران"خطأ استراتيجي".
 
وأوضح الخبير بن إسرائيل في لقاء ثقافي اليوم السبت، بحسب معاريف، أنه من الصعب أن نتخيل كيف ارتكبت إسرائيل، بصفتها دولة حكماء، مثل هذا الخطأ، وهو أخطر خطأ استراتيجي في تاريخ البلاد.
 
ونوه أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية قبل 10-15 سنة كان يمكن أن يوقف عملية تقدم البرنامج الإيراني لعقود، لكن أي هجوم اليوم لن يؤدي إلا إلى تأخير قصير ومؤقت.
 
وأضاف: "كيفية جعل الإيرانيين لا يريدون قنبلة نووية؟ الجواب بسيط جدا ادفع لهم".
 
وادعى بن إسرائيل أن "الصواريخ التي تهدد إيران بإطلاقها على إسرائيل في حال هاجمت المنشآت النووية، تشبه الصواريخ التي أطلقها العراق في حرب الخليج على إسرائيل".
 
ولفت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يمكنه حاليا تدمير المنشآت النووية في إيران لكنهم سيعيدون تأهيلها في غضون عامين تقريبا".

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