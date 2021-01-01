  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

تظاهرة في لوبية المهجرة ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية على مقبرة القرية

السبت 08 يناير 2022 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة في لوبية المهجرة ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية على مقبرة القرية



القدس المحتلة / سما /

 شارك العشرات من أهالي قرية لوبية المهجرة بمدينة طبريا داخل أراضي عام 1948، بتظاهرة احتجاجية ضد اعتداء السلطات الإسرائيلية على مقبرة القرية، باقتحامها وتحطيم سياج حديدي أقامه الأهالي على طول 400 متر بهدف حماية المقبرة.

وقال عضو لجنة متولي وقف مقبرة لوبية أسد خير الله "نصبنا هذا السياج الحديدي وفق القانون الذي يتيح لنا صيانة الأوقاف الدينية بما فيها المقابر، إلا أن هذا لم يرق للسلطات الإسرائيلية التي تستهدف حتى من هم تحت التراب من أهالي قرية لوبية، فأتوا وأزالوا السياج بوحشية، وانتهكوا حرمة المقبرة التي بقيت الشاهد الأخير على النكبة".

#قرية لوبية المهجرة #اراضي 48 #الانتهاكات الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل

الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد الاعتداء عليه بالضرب (فيديو)

معاريف: هذه تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية حول امكانية التصعيد مع غزة

جنين: الأمن الفلسطيني يفرج عن نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد ساعات من اعتقاله

مصادر فلسطينية لـ"سما" : لقاء هام بين الرئيسين عباس والسيسي في شرم الشيخ الاحد القادم

موشيه يعالون يكشف أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

دويكات

دويكات يعقب على أحداث جنين: نرفض "الأفعال الخطيرة" بإطلاق النار على قوى الأمن

بينيت-730x438

صحيفة إسرائيلية: لماذا انهار بينيت في جلسة “المصادقة على الكهرباء” داخل الكنيست؟

مناطق

صحيفة عبرية: مناطق "ج" على طاولة غانتس.. من نظرة أمنية إلى نقل تدريجي للفلسطينيين

5 وفيات و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

44

تعليم غزة توضح حقيقة الغاء نظام الأرباع في الفصل الدراسي لعام 2021-2022

الاتصالات الفلسطينية