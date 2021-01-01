تظاهرة في لوبية المهجرة ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية على مقبرة القرية

القدس المحتلة / سما /

شارك العشرات من أهالي قرية لوبية المهجرة بمدينة طبريا داخل أراضي عام 1948، بتظاهرة احتجاجية ضد اعتداء السلطات الإسرائيلية على مقبرة القرية، باقتحامها وتحطيم سياج حديدي أقامه الأهالي على طول 400 متر بهدف حماية المقبرة.

وقال عضو لجنة متولي وقف مقبرة لوبية أسد خير الله "نصبنا هذا السياج الحديدي وفق القانون الذي يتيح لنا صيانة الأوقاف الدينية بما فيها المقابر، إلا أن هذا لم يرق للسلطات الإسرائيلية التي تستهدف حتى من هم تحت التراب من أهالي قرية لوبية، فأتوا وأزالوا السياج بوحشية، وانتهكوا حرمة المقبرة التي بقيت الشاهد الأخير على النكبة".