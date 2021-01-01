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واعدات فلسطين يفزن على منتخب لبنان ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا

السبت 08 يناير 2022 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
واعدات فلسطين يفزن على منتخب لبنان ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا



رام الله / سما /

حقق منتخبنا الوطني للواعدات اليوم السبت، فوزا ثمينا على منتخب لبنان B بنتيجة 2-1 في افتتاح مشاركته ببطولة اتحاد غرب آسيا الأولى للواعدات.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم منتخب لبنان B بهدف دون مقابل سجلته اللاعبة ليا الحاج علي في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، تمكنت اللاعبة لين خوري من إدراك التعادل لواعدات فلسطين في الدقيقة 56، قبل أن تنجح آيه سمرات في إحراز هدف الفوز لمنتخبنا عند الدقيقة 70.

ويلعب منتخبنا الوطني للواعدات مباراته الثانية في البطولة مع شقيقه المنتخب الأردني يوم الإثنين المقبل.

#المنتخب الفلسطيني #منتخبنا الوطني للواعدات #بطولة اتحاد غرب آسيا

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