“حماس” تدين الاعتداء على نجل الأسير الزبيدي

غزة / سما /

أدانت حركة حماس، اليوم السبت، ما وصفته بـ”الاعتداء الآثم” من قبل أجهزة الأمن على الشاب محمد زكريا الزبيدي، ابن مخيم جنين ونجل الأسير المناضل زكريا الزبيدي أحد أبطال نفق الحرية.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له إن “تعمد تكرار اعتداءات أجهزة أمن السلطة على المناضلين والرموز الوطنية ومواكب الأسرى المحررين وأبناء الأسرى عمل لا مسؤول وتجاوز خطير”، مضيفًا أن السلطة وأجهزتها الأمنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال كما يستوجب محاسبة المرتكبين.

ودعا برهوم إلى “إنهاء كل سياسات القمع والتعذيب والاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وإطلاق سراح كل النشطاء والمعتقلين السياسيين”، بحسب بيانه.