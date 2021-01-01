دويكات يعقب على أحداث جنين: نرفض "الأفعال الخطيرة" بإطلاق النار على قوى الأمن

رام الله / سما /

أكد المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، أن المؤسسة الأمنية ستتابع في إطار لجنة تحقيق تم تشكيلها، أي سلوك يرتكبه أحد أو بعض أفراد قوى الأمن الفلسطيني خارج إطار القانون.

وقال دويكات للوكالة الرسمية، اليوم السبت، تعقيبا على الأحداث التي شهدتها محافظة جنين يوم أمس، "سنحاسب المخالفين تطبيقا للعدالة، وإنفاذا للقانون، وحفاظا على سلامة مواطنينا وسلمنا الأهلي".

ورفض في الوقت ذاته بشدة ردود الأفعال الخطيرة التي ارتكبها بعض مطلقي النار على قوى الأمن الفلسطيني، حيث أبدت الأخيرة حرصا على عدم إيقاع ضحايا من ابناء شعبنا، معتبرا ان مثل هذه الأفعال والتصرفات لا تخدم إلا ما يخطط له أعداء شعبنا.

وشدد دويكات على أن محافظة جنين بكل مكوناتها الأمنية والتنظيمية والشعبية تقف صفا واحدا في مواجهة ما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي للمساس بشعبنا، ومشروعنا الوطني الفلسطيني.

وثمن دور محافظ جنين أكرم الرجوب الذي أعطى تعليمات فورية بالإفراج عن نجل المناضل زكريا الزبيدي إكراما له، ولتاريخه النضالي.