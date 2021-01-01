جعجع يفتح النار على نصر الله بعد تصريحاته تجاه السعودية ويتهمه بدفع لبنان إلى جهنم (فيديو)

بيروت /سما/

انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، بشدة سياسة "حزب الله" العدائية تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج، محذرا من مغبة أن تؤدي هذه السياسة لعزل لبنان.

وقال جعجع، في لقاء خاص مع قناة سكاي نيوز عربية، إن "الأمين العام حسن نصر الله، وحزب الله، لا يفكرون بمصلحة لبنان، بل بمصلحة ولاية الفقيه ويدفعون لبنان إلى جهنم"، مستغربا من "تصريحات نصر الله التي جاءت بعيدة عن الواقع اللبناني، ومؤذية للشعب".

وتساءل لماذا "يخرج حسن نصر الله ويشن هجوما قويا على الولايات المتحدة والسعودية، ونحن بهذا الوضع السيء"، مؤكدا أن "سبب تصعيد نصر الله هو رغبة إيران بالتصعيد مع الولايات المتحدة، بسبب فشلها في مفاوضات فيينا".

وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية، أن الهجوم على السعودية هو بسبب تشكيل المملكة السعودية رأس حربة في مواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة، مشيرا إلى أن "تصريحات حزب الله وتحركاته لا تأتي من منطلق مصلحة لبنان، بل من منطلق كسر رأس الحربة التي تواجه التمدد الإيراني بالمنطقة".

وشن حسن نصر الله، يوم الاثنين الماضي، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه “حزب الله” بـ"الإرهابي".

وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حربا على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".

وأكد أن "السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق، وأرسلت شبابها ليَقتلوا الأطفال والنساء والرجال، أما إيران فأرسلت رجالها ليقتلوا دفاعا عن الأطفال والرجال والنساء".

كما هاجم نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، المملكة العربية السعودية، مخاطبا الرياض بالقول: "لن نقبل بأن تسيئوا إلينا دون أن نرد".

وقال قاسم، في كلمة نقلتها قناة "المنار" التابعة لحزب الله، إن "المعارضة الداخلية التي وقفت مع المعتدي علينا لن تقدم ولن تؤخر"، مضيفا أن الحزب قرر عدم الرد عليها، لافتا إلى أن قسما منها هو لاستدراج العروض المالية قبل الانتخابات النيابية.

